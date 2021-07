Chiude Spiaggia, il miglior ristorante italiano di Chicago

Spiaggia, storico ristorante italiano di Chicago, punto di riferimento negli ultimi 37 anni, ha annunciato la chiusura definitiva. Anzi, la non riapertura: in un tweet di qualche giorno fa il gestore – la società Levy Restaurants, che possiede anche River Roast lungo il Chicago River – ha annunciato di non aver trovato un accordo con il proprietario del locale per ridefinire la locazione, il cui contratto era in scadenza, “alla luce della nuova realtà post-pandemica per un ristorante situato in un palazzo di uffici”. Insomma non è che il proprietario ha alzato l’affitto, ma non ha voluto diminuirlo per tenere conto dei prevedibili minori incassi.

Spiaggia, e il suo fratello più economico, Cafe Spiaggia, all’angolo tra Michigan Avenue e Oak Street, erano stati chiusi dall’anno scorso. Il ristorante è un’icona di Chicago, con la sua vista dal secondo piano che si affaccia su Oak Street Beach. Il ristorante è stato un successo di critica, guadagnandosi quattro stelle dall’ex critico del Tribune Phil Vettel, il quale ha descritto Spiaggia come “il miglior ristorante italiano di Chicago”. Il famoso e lussuoso locale, che presentava colonne di marmo e splendide viste sulla città, ha avuto la stella Michelin per 12 anni consecutivi: una riconoscimento notevole dato che la “rossa” non è generosa di riconoscimenti nei confronti dei ristoranti italiani in America. Inoltre Spiaggia è stato una palestra per molti chef che si sono poi fatti strada altrove in USA.

Non è stato un caso raro che, durante la pandemia, negli Stati Uniti molti proprietari immobiliari siano venuto incontro sospendendo o riducendo gli affitti ai ristoranti obbligatoriamente chiusi per il lockdown e le varie restrizioni. Ora, alla ripresa, ci sono frequenti situazioni di locali che chiudono e proprietari che hanno difficoltà a trovare ristoratori che ne prendano la gestione.

[Fonte: Eater]