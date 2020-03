Chivasso: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

Un lungo elenco dei negozi di alimentari, ristoranti e altre merci consegnate a domicilio a Chivasso, completo di contatti: a farlo è Confesercenti. In un momento in cui la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente, il servizio di consegna a domicilio è sicuramente molto utile per i cittadini. Per questo noi abbiamo pensato di riportarvi la lista delle realtà che lo effettuano, visto anche che in questo momento può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Dunque ecco quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

Arkot – Chivasso – ortopedia – 0119114140

Il Primo Piatto – Pastificio e Gastronomia – 0119101792

Me na vira – Az. Agricola Miele – 3492324054

Supermercato Crai – supermercato alimentare – 0119101231

L’oro della Sicilia – frutta verdura agrumi – 3804315761

Azienda agricola la Collina dei Sapori – salumi – 3485323763

Intollerantia – alimentare e gastronomia e alimenti senza glutine – 3791983627 – Consegna dalle 12.00 alle 14.00 e dalle18-19.30

Il Mondo senza glutine – Alimenti senza glutine – 0114176485 – 3479652533

Fruttì la frutteria – frutta – 3331004321 – 335938805

Ortofrutta Fiato – ortofrutta – 3331004321

Ristoranti

La Cantinella – Pizzeria – 0119106408

Locanda del Sole – Ristorante – 3401742969 – 3425293011

Oh perbacco – pizza a domicilio – 3481906483

Osteria San Marco – Ristorante – 0119172000

Hype – pizzeria tavola calda – 3408003601 – 0119103533

Panetterie

Dolce Forno – Panetteria – 0119101362

Bevande

Succo d’Uva – Bottiglieria – 3880703277

Farmacie ed erboristerie

Arkot – ortopedia – 0119114140

Parafarmacia Dietosan – 0119101290 – a domicilio per anziani disabili o per chi è in quarantena negli orari 9.00 – 12.30 e 15.30 – 19.00 – chi può si rechi autonomamente in parafarmacia seguendo le norme

Erboristeria Lesherbes – Erboristeria – 0119112796

Oggettistica varia

Ferramenta Gerra – Ferramenta – 0119102076

Grassone Forme di Luce – Illuminazione – 3475422221

Ottica Salva – Ottica – 0119102930

Espera – Profumeria – 3515195551

Bottega Verde – igiene personale – 3454196693 – 9.30-19.00

Chivasso filtri s.n.c. – batterie per auto – 3393582374