Christian Eriksen sta meglio e ordina una pizza

Dopo l’enorme spavento di pochi giorni fa, Christian Eriksen migliora di ora in ora, e a riprova di questo – fanno sapere le cronache sportive – ieri avrebbe ordinato una pizza per cena.

Il giocatore danese, centrocampista dell’Inter, che si è tragicamente accasciato a terra durante la partita contro la Finlandia di Euro 2020, sta pian piano riprendendo le forze, dopo aver fatto temere per la sua stessa vita. Le cause del suo malore in campo sono ancora tutte da accertare, così come i tempi della sua ripresa, e il suo futuro calcistico ma nel frattempo il giocatore ventinovenne cerca di rassicurare tutti sul suo stato di salute.

Ieri, per esempio, ha pubblicato un messaggio su Twitter con il pollice in alto e il viso sorridente: “Ciao a tutti, grazie mille per i vostri messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i compagni della Danimarca nelle prossime partite”.

E la sera ha addirittura chiesto di mangiare una pizza, che il cuoco della nazionale danese ha preparato appositamente per lui. Un buon segnale, che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi preoccupati per lui.

