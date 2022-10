Christian Milone: lo chef di Trattoria Zappatori torna in cucina dopo il terribile incidente

Dopo il drammatico incidente in bici di quest'estate, lo chef della Trattoria Zappatori (una stella Michelin) ritorna alla guida del suo ristorante.

di Valentina Dirindin 5 Ottobre 2022

Torna in cucina dopo il terribile incidente in bicicletta avvenuto lo scorso giugno: Christian Milone, chef una stella Michelin nel suo ristorante Trattoria Zappatori a Pinerolo (TO) annuncia la riapertura del suo ristorante, con il suo ritorno alla supervisione del progetto.

Ciclista dal passato glorioso (partecipò al Giro d’Italia), Milone ha ereditato l’amore per la cucina dalla sua famiglia, già proprietaria del ristorante di Pinerolo che il giovane chef ha rivoluzionato esteticamente e nei contenuti, diventando una delle stelle nascenti più interessanti della gastronomia nazionale. Risultati poi confermati nel tempo, con un lavoro attento e creativo e con l’apertura di un secondo format di successo, Madama Piola a Torino, trattoria piemontese tra le più credibili in città.

Poi, quest’estate, l’incidente: lo chef stava percorrendo una strada poco lontana dal ristorante sulla sua bici da corsa, quando si è scontrato con un automobile. Immediatamente la situazione era apparsa grave, tant’è vero che il percorso verso la completa guarigione dello chef pare essere ancora lungo. Ma un primo passo è stato fatto, e in tempi velocissimi: la ripaertura di Trattoria Zappatori è alle porte, in tempo per la nuova stagione gastronomica, e alla guida c’è di nuovo Christian Milone, a cui tutti i colleghi fanno i migliori auguri.