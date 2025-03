Ci sono voluti otto anni dal terremoto per restituire a Norcia il suo ristorante più antico

Il ristorante più antico di Norcia, fondato nel 1850, ritorna nella sua casa originaria dopo 8 anni e mezzo dal terribile terremoto del 2016. Lo annunciano i fratelli Bianconi e il sindaco della città, che vede in questo traguardo “un segnale importante [di ripartenza] per il settore”. Così Granaro del Monte, che in questi anni ha continuato ad accogliere i suoi ospiti in un’altra location, torna dentro le mura cittadine, accompagnato da una rinnovata struttura ricettiva, Casa Bianconi.

Il ritorno dentro le mura

La riapertura dello storico ristorante norcino e dell’altrettanto simbolico hotel per mano dei fratelli Bianconi è visto non solo come un traguardo personale e imprenditoriale, ma come una pietra miliare nella rinascita del settore alberghiero e ristorativo umbro. Il forte terremoto che ha colpito l’Italia centrale nel 2016 lascia ancora i suoi strascichi, nonostante siano passati quasi nove anni.

Il “segnale importante” di cui parla il sindaco Giuliano Boccanera arriva da due eventi concomitanti: l’apertura della struttura ricettiva Casa Bianconi, che sorge nei luoghi dell’ex Grotta Azzurra, e il ritorno del ristorante Granaro del Monte nella sua sede storica. Siamo nel centro della città di Norcia, proprio dentro le mura cittadine e sul corso principale. La struttura, che ospitava il ristorante che definiscono più antico dell’Umbria, era stata fortemente danneggiata durante le scosse, ma ora riaprirà le porte con 37 camere, una spa e i piatti della tradizione locale.

“Prima del sisma, la città contava circa 3.700 posti letto, oggi ne ha recuperati oltre 1.200”, spiega il sindaco, “e la riapertura dell’hotel più grande del centro storico è un segnale importante per il settore e si inserisce in un percorso di crescita che culminerà nel 2025 con la riapertura della Basilica di San Benedetto, simbolo del terremoto”. Inaugurazione prevista per il prossimo sabato 29 marzo.