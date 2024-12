Le pizzerie imperdibili dell’Umbria secondo Di Pizza

Di Pizza fa tappa in Umbria: l'obiettivo, come di consueto, è di individuare le quattordici migliori pizzerie di quest'angolo dello Stivale.

Guai a chiamarla classifica. Di Pizza fa tappa in Umbria, e come di consueto lo fa con l’idea di fotografia quanto più puntuale dello stato-pizza dei vari angoli dello Stivale. Non classifica, dicevamo, ma selezione: quella delle quattordici migliori pizzerie della regione.

Di Pizza è un format creato da Garage Pizza con il supporto di Dissapore che nasce con un obiettivo ambizioso: prendere le distanze dai più rigidi giudizi definitivi e offrire, invece, un punto di partenza che permetta agli stessi lettori di conoscere le pizzerie che per noi meglio fotografano la città o la regione presa in esame. Umbria, dunque: pronti, partenza…

Come funziona la selezione?

Sono quattordici in tutto i lievitati discoidali a formare la selezione finale, i cosiddetti “Magnifici 7+7”. Ma com’è che sono stati individuati? È presto detto: nei mesi che hanno preceduto la cerimonia di premiazione i colleghi di Garage Pizza hanno preso in esame (in assaggio?) numerose pizzerie della zona di riferimento, mettendoci la faccia, la firma e le spalle larghe necessarie a portare avanti una selezione di questo genere.

Viaggio lungo e complicato, converrete: motivo per cui, per affrontarlo, ci siamo affidati alla compagnia di un gruppo di partner come Molini Pivetti, Solania Pomodoro, Bob Robotics, Emme Distribuzione e Frantoi Cutrera. Per questa particolare tappa, poi, hanno vestito la maglia dei Partner Tecnici anche Arnaldo Caprai Viticoltore e Impera Birrificio Artigianale.

Le migliori pizzerie dell’Umbria

Bando alle ciance, dunque: quelle che seguono sono le quattordici migliori pizzerie dell’Umbria, che consigliamo di provare prima di dirigersi su di altri locali, accompagnate da alcuni punti di forza e aspetti da migliorare per ciascuna di esse.