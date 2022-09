Cibo a base vegetale, il comparto continua a crescere: +9,9% su base annua

di Luca Venturino 23 Settembre 2022

Ci piace credere che non sia una moda, ma una conseguenza di una scelta cosciente: in Italia il cibo e bevande a base vegetale hanno cominciato a ritagliarsi un angolo del carrello della spesa sempre più grande, tanto da essere riusciti a “scavalcare” la relativamente ovvia preferenza di vegani e vegetariani e guadagnando così un posto anche sulla tavola dei cosiddetti flexitariani – ossia coloro che, in soldoni, limitano più o meno severamente il consumo di carne – e negli stessi ristoranti. Si tratta di quanto emerso da un rapporto redatto dal Gruppo Prodotti a Base vegetale di Unione Italiana Food, che sottolinea come il comparto plant based, nel suo complesso, abbia registrato un aumento dei consumi su base annua del 9,9%.

Una tendenza positiva che di fatto si sta confermando anche nelle prime battute del 2022, che segnano un ulteriore crescita dello 0,7%: in questo contesto, le categorie merceologiche più apprezzate sono senza ombra di dubbio i burger e piatti pronti veg (+24,6%), le salse o i condimenti (+13,7%) e le bevande vegetali (+9,6%). Ciò che è particolarmente interessante da notare, per di più, è che secondo l’indagine in questione un italiano su due (il 54%, a essere precisi) dichiara di consumare alimenti plant based (con una frangia del 21% – quindi un rispettabilissimo uno su cinque – che addirittura lo fa abitualmente), mentre il 16% ha dichiarato di avere intenzione di aumentare gli acquisti di questi prodotti nei prossimi 6-12 mesi – confermando, seppur in maniera decisamente grossolana, le previsioni di mercato.