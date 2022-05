Cibo a domicilio: il 42% delle persone lo ordina per togliersi uno sfizio

Secondo un'indagine di Deliveroo, il 42% delle persone ordina cibo a domicilio per togliersi uno sfizio e solo il 39% per evitare di cucinare.

di Manuela 18 Maggio 2022

Un’indagine di Deliveroo realizzata da Swg ha spiegato che il 42% degli italiani tende a ordinare cibo a domicilio per togliersi uno sfizio, mentre solo il 39% lo fa per evitare di cucinare. Buffo, avrei pensato il contrario e che la pigrizia culinaria regnasse sovrana.

C’è poi il 14% che lo ordina per festeggiare occasioni particolari, mentre il 10% per farsi una coccola. Lo studio ha anche messo in luce il fatto che il venerdì il 27% degli utenti ordina il sushi, mentre il sabato è il giorno della pizza o dell’etnico con il 40%. Il 35%, invece, ordina italiano la domenica.

Un italiano su tre, poi, è così impaziente di mangiare, che non aspetta che il rider suoni il campanello di casa, no, si fa trovare in anticipo sul portone d’ingresso evitando così ai fattorini di dover fare le scale.

La scelta del menu, invece, solitamente avviene previo accordo col partner o tramite votazione democratica. Proprio per celebrare questi rituali del food delivery, ecco che fino al 29 maggio la Metro A “Re di Roma” cambia temporaneamente nome in “Deliveroo Re di Roma”.

