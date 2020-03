Cibo a domicilio: Nutribees dona 1 euro per ogni ordine all’ospedale Sacco

Nutribees, servizio di consegna di cibo a domicilio “healty” ha deciso di donare un euro per ogni ordine all’ospedale Sacco di Milano. L’iniziativa del servizio di healthy food delivery fa parte della campagna #ioRISTOACASA. Ve la segnaliamo principalmente per due ragioni: la prima è che – come noi stessi abbiamo constatato – in questo periodo non è per nulla facile accedere a spesa e cibo a domicilio.

Molti ristoranti si sono attivati con servizi di delivery anche interessanti e in chiave gourmet, ma la spesa online arranca. Quindi, meglio avere un indirizzo in più a cui rivolgersi. E poi perché in questo momento Nutribees ha deciso di unire la sua operazione commerciale a un’iniziativa di solidarietà: un euro per ogni ordine ricevuto durante la campagna #ioRISTOACASA, infatti, verrà devoluto all’ASST dell’ospedale Sacco al fine di aiutare l’ospedale milanese in prima linea in questa emergenza sanitaria.

Inoltre, attraverso l’inserimento al momento dell’acquisto sulla propria piattaforma nutribees.com del codice IORISTOACASA, offrirà uno sconto di €30 su 3 settimane (€10 a settimana) in modo da regalare simbolicamente 1 piatto ad ogni persona che vorrà utilizzare il servizio in questo periodo e – promettono dall’azienda – in ogni spedizione ricevuta durante questa campagna, NutriBees inserirà una piccola sorpresa gastronomica per addolcire questa situazione e le ore passate in casa in queste settimane.