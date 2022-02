Cibo dietetico e novel food: il mercato vale 4,8 miliardi in Italia

A livello globale il mercato alternativo alle proteine animali, entro il 2035 passerà dall'attuale 2% all'11%, per un valore stimato che si aggira attorno ai 290 miliardi di dollari.

di Marco Locatelli 16 Febbraio 2022

4,8 miliardi di euro. Questo il valore del mercato del cibo dietetico e novel in Italia oggi. Numeri importanti e le cui proiezioni mostrano un trend in forte crescita.

Si tratta di alimenti che non rientrano nella dieta ordinaria degli italiani, ma che stanno poco alla volta conquistandosi la loro fetta, basti pensare alla carne “sintetica”.

Stando al report dell’Area studi Mediobanca, che ha condotto un’indagine, l’Italia è inoltre un grande consumatore di integratori alimentari, il primo a livello europeo, con un business da 3,8 miliardi di euro, in crescita del 2,9% rispetto al 2019 e del 9,2% rispetto al 2008. Altri 700 milioni sono relativi alla nutrizione specializzata in senso stretto e 300 rappresentano il baby food.

A livello globale il mercato alternativo alle proteine animali, entro il 2035 passerà dall’attuale 2% all’11%, per un valore stimato che si aggira attorno ai 290 miliardi di dollari. Ruolo chiave è ricoperto dalla carne sintetica, che coinvolge 100 startup per un capitale raccolto da 370 milioni di dollari, sei volte rispetto al 2019.