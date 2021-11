Cibo, il valore della filiera sale a 575 miliardi di euro

di Luca Venturino 18 Novembre 2021

La filiera del cibo diventa la prima ricchezza dell’Italia registrando un valore di 575 miliardi di euro, tradotto da un aumento del 7% rispetto ai dati dell’anno precedente. A diffondere i dati è Coldiretti, che presenta la notizia in occasione dell’inaugurazione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Villa Miani a Roma.

Un aumento che è specchio della spiccata resilienza del settore, che incrementa il proprio fatturato nonostante le difficoltà legate alla pandemia come le restrizioni sugli scambi commerciali e le chiusure dei locali. Secondo le analisi Coldiretti il Made in Italy è responsabile di quasi un quarto del PIL nazionale, e si declina nel lavoro accomunato del settore agricolo, industriale e della ristorazione, che finalmente mostra chiari segni di ripresa dopo il disastro del 2020.

Record anche per le esportazioni che raggiungono quota 52 miliardi con la Germania che si conferma miglior cliente, seguita da Stati Uniti e Francia. Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, ha sottolineato che l’Italia può di fatto contare su una risorsa da primato mondiale, “ma deve investire per superare le fragilità presenti, difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento”, anche attraverso l’attuazione di progetti concreti che possano favorire l’autosufficienza e una svolta verso la transizione ecologica e digitale.