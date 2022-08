Cibo spazzatura: Ornella Muti attacca Chiara Ferragni per l’alimentazione dei figli

Ornella Muti attacca Chiara Ferragni rea, secondo l'attrice, di dare cibo spazzatura ai suoi figli. Ma Fedez non ci sta e risponde per le rime.

di Manuela 26 Agosto 2022

Ornella Muti ha deciso di scagliarsi contro Chiara Ferragni. Tutto è accaduto mentre l’attrice veniva intervistata a Il Mattino. Parlando della presenza di Chiara Ferragni accanto ad Amadeus durante il Festival di Sanremo 2023, ecco che Ornella Muti ha accusato Chiara Ferragni di essere una madre che dà cibo spazzature ai suoi figli, Leone e Vittoria. E ovviamente Fedez non ha preso benissimo la cosa.

Ornella Muti, riferendosi a Chiara, si è chiesta quale madre vorrebbe vedere crescere i suoi figli a merendine e Coca Cola. Poi l’attrice è andata oltre, riferendo un fatto che però non è affatto vero. La Muti avrebbe definito la Ferragni un’influencer che ha “sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder”. Ok, va bene Ornella Muti che i bimbi piccoli si assomigliano un po’ tutti, ma quello sulle barrette Kinder è un altro bambino, non è Leone.

Quando questa storia è saltata fuori, ecco che è arrivata pronta la replica di Fedez, su Instagram, come di consueto. Il cantante ha condiviso diverse foto dove si vede la figlia Vittoria che “mangia cose”. Vittoria è una buongustaia: mangia dolci, gelati, pane, angurie e muffin indifferentemente. Fedez non ha fatto riferimenti espliciti alle parole di Ornella Muti, ma è chiaro che il post è una replica alle parole dell’attrice.

Che poi, voglio dire, è abbastanza normale per dei genitori fotografare i figli mentre mangiano cose diverse dalla solita minestrina (cioè, chi si mette a fotografare il figlio mentre mangia la minestrina di tapioca o un broccolo?), ma non vuol per forza dire che mangino sempre e solo quelle cose.

Ecco il post di Instagram dove Vittoria di Fedez mangia cose: