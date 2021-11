Cibo surgelato, il 70% degli italiani lo sceglie al ristorante senza problemi

Secondo una ricerca commissionata dall'IIAS il 70% degli italiani non ha problemi a scegliere un cibo surgelato dal menu di un ristorante.

di Luca Venturino 30 Novembre 2021

Circa il 70% degli italiani sostiene di non aver nessun problema nel scegliere cibo surgelato dal menu di un ristorante: è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Bva-Doxa per IIAS – Istituto Italiano Alimenti Surgelati, che si pone come obiettivo di comprendere l’impatto dell’asterisco sulle scelte degli italiani quando mangiano fuori casa.

Si tratta, a rigor del vero, di una ricerca che sottintende un chiaro interesse da parte dell’ente che l’ha commissionata, ma i dati estrapolati dal sondaggio parlano chiaro: il 64% degli intervistati ritengono l’asterisco che indica un piatto surgelato un mero simbolo, mentre il 5% lo definisce apertamente inutile. A tal proposito, il Presidente dell’IIAS Giorgio Donegani sostiene che l’asterisco sia “un’informazione retaggio di un mondo passato che non esiste più, che poggiava anche sull’implicita convinzione che un alimento surgelato fosse un prodotto di qualità inferiore rispetto al fresco”.