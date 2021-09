Tottenham-Chelsea, solo cibo vegano: la prima partita a impatto zero

Tottenham-Chelsea, il match si svolgerà il 19 settembre a Londra e sarà totalmente ad impatto zero: cibo vegano e allo stadio a piedi o in bici.

di Marco Locatelli 9 Settembre 2021

Solo cibo vegano durante il match di Premier League Tottenham-Chelsea, la prima partita totalmente a impatto zero della storia del calcio inglese (e non solo).

Il match si svolgerà a Londra il 19 settembre e vedrà, oltre al cibo vegano venduto nello stadio, l’accesso dei tifosi di entrambe le squadre consentito solo a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici.

Anche i calciatori daranno il loro contributo arrivando allo stadio su autobus a biocarburante e bevendo acqua da appositi contenitori in cartone e non nelle solite bottigliette di acqua in plastica. Anche Sky, l’emittente televisiva che si occuperà di trasmettere la partita, si impegnerà a ridurre le emissioni di Co2 durante la diretta.

“Siamo entusiasti di far parte di questa innovativa iniziativa che dimostrerà il ruolo che il calcio può svolgere nell’affrontare un problema sempre più urgente come quello del cambiamento climatico — ha detto il presidente del Tottenham, Daniel Levy, in una nota — . E non vediamo l’ora di mostrare la nostra vasta gamma di misure sostenibili già in atto”.

E non è un caso se il Tottenham è il club di Premier League eletto più “green”, inoltre recentemente ha aderito allo «Sports for Climate Action Framework», un programma dell’ONU per le organizzazioni sportive che vogliano dare il proprio contributo nella lotta al climate change.