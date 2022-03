Cibus si schiera con l’Ucraina: “Non ci saranno espositori dalla Russia”

Alla ventunesima edizione di Cibus, prevista per maggio a Parma, non saranno presenti espositori provenienti dalla Russia.

di Luca Venturino 9 Marzo 2022

Anche Cibus, la fiera internazionale dell’alimentare italiano in programma a Parma dal 3 al 6 maggio, dimostra la propria solidarietà con l’Ucraina: stando a quanto annunciato dal presidente di Ice-Agenzia, Carlo Ferro, alla conferenza di presentazione della 21/ma edizione, alla fiera non saranno presenti gli espositori della Russia.

Un messaggio che si rifà all’idea che l’agroalimentare può (e deve) contribuire alla stabilità dei territori e all’inclusione delle persone, e che soprattutto tiene conto della più moderna tendenza degli operatori internazionali che non frequentano Cibus per fare semplice shopping, ma per approfondire con cura i temi abilitanti del cibo.

“L’appuntamento di Cibus serve a ribadire la centralità delle nostre imprese alimentari che, pur in condizioni sfavorevoli, continuano a produrre, a cercare nuove soluzioni, consapevoli del fatto che fermarsi non è possibile” ha commentato Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare. “Cibus ci ricorda così il valore del food&beverage in condizioni ordinarie e, ancor di più, in condizioni extra-ordinarie”.