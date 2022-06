Cile: lago si prosciuga e diventa un deserto a causa dei cambiamenti climatici

di Manuela 14 Giugno 2022

A causa dei cambiamenti climatici in Cile un lago si è prosciugato quasi del tutto, diventando una specie di deserto dal quale emergono gli scheletri dei pesci morti a causa della siccità.

Il lago in questione è quello di Peneuelas, nella parte centrale del Cile. Fino a una ventina di anni fa era la principale fonte d’acqua per la città di Valparaiso: la capacità del suo bacino idrico era tale da poter riempire d’acqua 38mila piscine olimpioniche. Adesso, invece, è rimasta acqua solamente per riempire due piscine.

Quello che un tempo era il letto del lago si è trasformato in una distesa di terra secca e desertica, disseminata di scheletri di pesci e di animali che cercano disperatamente acqua. Anche il Cile si trova in mezzo alla peggior siccità degli ultimi 13 anni. Non solo le piogge sono diminuite, ma le temperature più alte hanno fatto sì che la neve sulle Ande si sciogliesse prima, trasformandosi direttamente in vapore e non in acqua (un po’ come sta succedendo anche ai bacini idrici nostrani, con il Po ai minimi storici).

Amanda Carrasco, una donna di 54 anni che vive vicino al lago Penuelas ha detto che bisogna pregare Dio affinché gli mandi l’acqua. Del lago ormai è rimasta solamente una pozzanghera, creando non pochi problemi alle città limitrofe che basavano le loro attività sul rifornimento d’acqua da parte del lago. Il problema è che il Cile nel corso dei prossimi 30 anni avrà il 30% in meno di acqua, creando non pochi guai a pescatori, allevatori e agricoltori. E anche al turismo: chi veniva al lago per nuotare o per farsi un giretto in kayak adesso andrà altrove.