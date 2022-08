Cina: chi non raggiungere gli obiettivi aziendali deve mangiare uova crude

In Cina sta facendo discutere un'azienda in cui i dipendenti che non raggiungono gli obiettivi aziendali sono costretti a mangiare uova crude.

di Manuela 25 Agosto 2022

Nessuno si stupirà nello scoprire che questa storia arriva dalla Cina. Più precisamente da Zhengzhou: qui un’azienda costringe i suoi dipendenti che non raggiungono gli obiettivi aziendali a mangiare uova crude.

Il che mi sembra una punizione geniale: non hai raggiunto gli obiettivi? Beccati questo uovo crudo con tutta la Salmonella che ne può derivare, così poi sei costretto a stare a casa e probabilmente di nuovo non raggiungerai gli obiettivi, il tutto in un loop potenzialmente infinito.

A denunciare l’accaduto è stato uno studente universitario che ha fatto uno stage in questa azienda: è stato lui a rivelare ai mass media l’assurda punizione inflitta dalla dirigenza ai dipendenti. Il ragazzo ha spiegato di essere stato costretto a interrompere il proprio tirocinio dopo che si era rifiutato di sottostare a tale regola che non solo è assai umiliante e vessatoria, ma potenzialmente è anche pericolosa per la salute.

I dirigenti, vedendolo rifiutarsi di mangiare le uova crude, lo avrebbero cacciato prima della fine dello stage. Ovviamente sui documenti non hanno scritto che il ragazzo non voleva mangiare delle uova crude, ma solo che era andato via per “motivi personali”.

La notizia ha suscitato non poche polemiche, inaspritesi quando poi è stato pubblicato un video nel quale alcuni dipendenti, chiaramente nauseati, chiudevano gli occhi per costringersi a ingollare le uova crude dal gusto. Tuttavia pare che i dirigenti abbiano fornito un’alternativa: non vuoi ingoiare le uova crude? Allora puoi sempre ingerire un tubetto di mostarda.

Ovviamente adesso l’ispettorato di Zhengzhou sta indagano sulla vicenda. Per ora l’azienda ha solamente ammesso di usare premi e punizioni per i dipendenti in base al loro rendimento, in modo da motivarli.

Ok, non so se è peggio questa storia o quella dell’azienda inglese che sprona i dipendenti a partecipare a eventi ad alto tenore alcolico, costringendoli a ubriacarsi a livelli che oltrepassano la normale decenza (e che in almeno un caso hanno provocato a un dipendente delle lesioni permanenti).