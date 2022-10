Cina, i dipendenti pubblici non potranno più bere alcolici?

di Luca Venturino 19 Ottobre 2022

Che succede nel Paese del Dragone? Secondo quanto riportato dai colleghi di Federvini pare che le autorità governative della Cina abbiano intenzione di vietare ai propri dipendenti pubblici di consumare alcolici. Alcuni di voi potrebbero pensare che il divieto in questione sia stato preso in considerazione dopo un aumento dei casi di bevute sull’orario sul lavoro, il che – diciamocelo – sarebbe più che comprensibile: farsi una birra mentre si è seduti alla scrivania è accettabile solamente se siete il titolare di un bar sulla spiaggia. Il divieto messo a punto dal governo cinese, tuttavia, è ben più severo, e di fatto andrebbe a estendersi anche nel tempo libero dei dipendenti.

Voci di corridoio che però trovano ampia risonanza con le politiche adottate negli ultimi anni dal presidente cinese Xi Jingping, tanto che molti dei produttori di alcolici del Paese del Dragone hanno già cominciato a reagire di conseguenza: Federvini, per intenderci, racconta di un “brusco calo delle scorte”. Come accennato poco fa, infatti, il presidente Xi ha preso più volte di mira il settore degli alcolici nell’ambito della sua campagna anticorruzione, tanto che negli ultimi due anni due governi locali hanno di fatto vietato ai propri dipendenti pubblici di berne nel corso della settimana lavorativa, imponendo addirittura regole per il consumo nei fine settimana. Ecco, forse da queste parti le più recenti dichiarazioni dell’Oms avrebbero più successo.