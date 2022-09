Cina, la siccità di quest’estate minaccia l’agricoltura e tutta l’economia

Siccità e ondate di calore hanno colpito la Cina per tutta l'estate, e ora questo si potrebbe tradurre in una minaccia per l'agricoltura ma anche per l'energia e l'economia tutta.

di Dissapore 1 Settembre 2022

La siccità e le ondate di caldo record che hanno colpito la Cina quest’estate possono minacciare l’agricoltura e tutta la stabilità economica di Pechino, secondo gli esperti. Il clima estremo, che ha colpito più duramente la provincia sudoccidentale del Sichuan, è durato più di 70 giorni, segnando la peggiore ondata di caldo del paese dall’inizio della registrazione nel 1961. Le temperature del Sichuan hanno superato i 43 gradi e a Beibei le temperature sono salite fino a 45 gradi.

A rischio, affermano gli esperti, sono la produzione agricola, la sicurezza energetica e l’economia, nonché il generale senso di stabilità che ha accompagnato l’ascesa economica della Cina. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, il Ministero cinese dell’agricoltura e degli affari rurali, il Ministero delle risorse idriche, il Ministero della gestione delle emergenze e l’amministrazione meteorologica cinese sono particolarmente preoccupati per l’impatto dell’ondata di caldo sul raccolto di grano di questo autunno.

“Le autorità cinesi hanno sollecitato misure mirate per alleviare l’impatto della siccità nel tentativo di garantire un buon raccolto autunnale quest’anno”, afferma l’articolo di Xinhua. Di fronte alla carenza d’acqua, il Partito Comunista Cinese ha dovuto decidere se tagliare l’acqua per l’agricoltura o per la produzione di energia, secondo Gopal Reddy, fondatore del gruppo Ready for Climate. “È davvero difficile tagliare l’acqua dal settore agricolo perché l’autosufficienza alimentare è così importante in Cina e ciò significa la carenza d’acqua che si trasforma in carenza di energia”, ha detto Reddy, che vive a Boston, a VOA Mandarin. “I cittadini cinesi potrebbero assistere a blackout e tagli di energia elettrica, ma l’impatto maggiore è sul settore manifatturiero, perché è lì che si trovano intere parti dell’economia che vengono semplicemente chiuse a causa della carenza di energia”.

Il Sichuan si basa principalmente sull’energia idroelettrica. Situata sul leggendario fiume Yangtze, il più lungo della Cina con i suoi 6.300 chilometri, la capacità idroelettrica della provincia è diminuita del 50% questo mese a causa del prosciugamento dei bacini idrici. Per compensare, la provincia e la nazione si sono rivolte al carbone. Le centrali elettriche in tutta la Cina hanno bruciato 8,16 milioni di tonnellate di carbone durante le prime due settimane di agosto, il 15% in più rispetto a un anno fa, secondo i dati riportati dal Global Times.

Secondo Philip Andrews-Speed, ricercatore presso l’Energy Studies Institute della National University of Singapore, la sicurezza energetica è stata a lungo una delle principali questioni che deve affrontare il governo cinese. “Come in ogni paese, se le luci si spengono, le industrie chiudono, i prezzi salgono, quindi la sicurezza energetica è proprio lì, uno dei primi tre o quattro punti all’ordine del giorno del governo”, ha detto a VOA Mandarin.