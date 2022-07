Cina: trovate le orme di un dinosauro nel cortile di un ristorante

di Manuela 20 Luglio 2022

Succede in Cina dove un ristorante scopre, con sua grande sorpresa, che quegli strani avvallamenti nel cortile non erano dovuti alla pavimentazione, bensì erano delle orme di dinosauro.

Il ristorante in questione si trova a Leshan, nella provincia del Sichuan. Qui un commensale ha notato che quegli affossamenti nel terreno del cortile del locale erano in realtà orme di dinosauro.

Secondo Lida Xing, paleontologa e professore associato presso la China University of Geosciences, le orme risalgono a 100 milioni di anni fa e appartengono a dei sauropodi, dinosauri vissuti durante il primo periodo del Cretaceo. Erano dinosauri enormi, fra i più grandi che abbiano mai camminato sulla Terra, con collo e coda lunghissimi.

La scoperta è stata resa possibile grazie all’occhio lungo di un cliente ed è stata poi confermata tramite uno scanner 3D. Le misurazioni fatte hanno permesso di ipotizzare che questi sauropodi erano lunghi circa 8 metri.

Si tratta di una scoperta importante in quanto nel Sichuan finora sono stati trovati molti fossili di dinosauri del periodo Giurassico, ma pochi del periodo Cretaceo, quello di massima espansione dei dinosauri. La dottoressa Sing ha poi fatto notare quanto sia raro trovare fossili in città in quanto vengono coperti dagli edifici.

La cosa curiosa era che il posto, prima di essere trasformato in un ristorante, era un allevamento di polli. Le orme dei dinosauri sono state protette dall’erosione e dai danni da agenti atmosferici da anni di depositi di terra e sabbia. Quando poi il ristorante è stato aperto, circa un anno fa, ecco che lo sporco e il terriccio sono stati rimossi.

Il proprietario, vedendo quell’aspetto così naturale della pietra irregolare, ha gradito l’effetto che faceva e aveva deciso di lasciarla intatta al posto di ricoprirla col cemento. Per questo motivo le impronte sono state così ben protette.

Al momento il proprietario del ristorante ha recintato il sito per impedire alle persone di calpestare le orme e ha ventilato l’idea di costruire un capannone per proteggerle ulteriormente. Di sicuro per il ristorante potrebbe trattarsi di un motivo di richiamo per i clienti: i commensali possono pasteggiare ammirando nel frattempo le orme (e magari potrebbe mettere di sottofondo la musica di Jurassic Park che non guasta mai, musichetta che ci aleggia in testa sin dal titolo dell’articolo).

[Crediti Foto | Facebook – Lida Xing]