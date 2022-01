Cina, un bufalo entra in un ristorante e carica un uomo

di Luca Venturino 10 Gennaio 2022

No, non è una barzelletta, né avete aperto inavvertitamente un articolo dei colleghi di Lercio. A Taizhou, città della Cina orientale, un bufalo fuggito da una macelleria ha fatto irruzione in un ristorante, dove ha caricato un uomo lanciandolo in aria.

L’animale entra all’improvviso con le corna già abbassate, probabilmente attirato dai colori chiari della giacca indossata dall’uomo in questione. Accanto a lui un suo amico rimane impietrito all’ingresso dell’animale, ma poi fortunatamente riacquista velocemente il controllo di sé e riesce a trascinare il ragazzo in un angolo mentre il bufalo continua ad aggirarsi per il locale, muovendo sedie e tavoli. Evidentemente confuso e disorientato, l’animale rimane fermo qualche secondo, e poi scappa nuovamente precipitandosi attraverso l’entrata del ristorante. L’uomo caricato ha riportato alcune ferite a una gamba, ma è stato immediatamente portato nell’ospedale cittadino dove gli sono state somministrate le cure del caso.