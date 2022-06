Cina, un gruppo di uomini aggredisce le donne in un ristorante: nove arresti

di Dissapore 13 Giugno 2022

In Cina nove uomini sono stati arrestati per l’aggressione verso un gruppo di donne in un ristorante, un caso che ha suscitato indignazione per il comportamento sessuale predatorio e la violenza maschilista. Il filmato delle telecamere a circuito chiuso, ampiamente diffuso online, mostra un uomo che mette una mano sulla schiena di una donna che sta mangiando con due altre persone in un ristorante barbecue nella città di Tangshan, nella provincia di Hebei, nelle prime ore di venerdì.

Dopo che la donna lo spinge via, l’uomo la colpisce e altri la trascinano fuori, e riempiendola di colpi mentre giace a terra. Anche un’altra donna è caduta a terra. Il video è diventato rapidamente virale su internet in Cina e ha rinnovato il dibattito sulle molestie sessuali e sulla violenza di genere in un paese in cui la conversazione sui diritti delle donne è cresciuta negli ultimi anni nonostante le pressioni di una società patriarcale, la censura di Internet e il supporto legale irregolare.

L’anno scorso, un uomo ha lanciato del liquido bollente a Xiao Meili, una nota femminista cinese, in un ristorante dopo che lei gli aveva chiesto di smettere di fumare. Nonostante sia stata vittima delle violenze, Xiao ha detto di essere stata poi ripetutamente presa di mira su internet, dove molti l’hanno accusata di aver causato problemi. Così come è successo che la censura di internet ha bloccato le parole chiave collegate al movimento MeToo dopo che un’ondata di donne aveva accusato professori universitari di molestie sessuali nel 2018.

Le due donne, curate in ospedale, sono state definite “in condizioni stabili e non in pericolo di vita”, mentre altre due hanno riportato ferite lievi, hanno detto le autorità venerdì. L’attacco ha scioccato la Cina e ha spinto molti a chiedersi perché ciò sia accaduto. “Il motivo per cui questi uomini sentivano di poter aggredire liberamente la donna per aver rifiutato le loro molestie è perché così tanti uomini in passato sono rimasti impuniti dalle autorità per aver fatto lo stesso”, ha affermato Yaqiu Wang, ricercatore cinese di Human Rights Watch.

All’inizio di quest’anno, un video che mostrava una donna con una catena e un pesante lucchetto al collo ha spinto il premier cinese, Li Keqiang, a giurare di reprimere duramente la tratta di donne e bambini. L’anno scorso, un uomo cinese è stato condannato a morte per aver ucciso la sua ex moglie mentre trasmetteva in streaming sui social media.