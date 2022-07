Cina, un uomo cucina e mangia il suo animale domestico: era un arowana argentato

Un uomo della provincia dello Henan, in Cina, ha cucinato e mangiato il suo animale domestico: un arowana argentato.

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

“È il pesce più costoso che abbia mai mangiato”: queste le parole pronunciate da un uomo della provincia dello Henan, in Cina, mentre si pappava il suo (ormai defunto) animale domestico, uno splendido arowana argentato. Il nostro chef provetto pensava che semplicemente buttarlo nell’umido sarebbe stato uno spreco imperdonabile, e pertanto ha deciso di cucinare a vapore e poi mangiarsi il suo pesciolino, con tanto di cipolle verdi e patate, caricando poi il tutto su Weibo (un social media cinese).

A onor del vero va detto che di fatto un arowana può costare centinaia o addirittura migliaia di euro: il nostro protagonista aveva acquistato il suo tre anni or sono e, durante il tempo passato insieme, il pesce è cresciuto di circa dieci centimetri. Fortunatamente, l’animale è morto a causa di un malfunzionamento della pompa dell’acqua della sua vasca: l’uomo, una volta compreso l’accaduto, ha tentato di salvare il suo beniamino cambiando l’acqua, ma ormai era troppo tardi. A questo punto, come vi abbiamo anticipato, non gli è rimasto che sbarazzarsi del corpo… mangiandoselo.

Dopo averlo cucinato, l’uomo lo ha descritto ai suoi follower come fresco e tenero. Gli utenti di Weibo, incuriositi dalle dichiarazioni del nostro protagonista, hanno cercato di risalire al valore effettivo di mercato del pesce in questione: un utente ha cominciato a sostenere che potesse costare oltre 30 mila yuan (equivalenti a poco più di 4 mila euro), ma in molti hanno smentito la sua affermazione spiegando che un arowana argentato poteva valere al massimo poche centinaia di yuan. “Un pesce piccolo costa cento dollari” ha scritto un utente. “I pesci adulti sono poche centinaia. Più di 1000 yuan sono una truffa!”.