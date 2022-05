Cioccolato di Modica IGP: inaugurata una scultura dedicata alla produzione

di Luca Venturino 11 Maggio 2022

Una sorta di obelisco a forma di parallelepipedo dalla cima spezzata, come se un gigante avesse deciso di strapparne un morso, e la dicitura “IGP” incisa in stampatello: questo l’aspetto della scultura dedicata al Cioccolato di Modica IGP, che per l’appunto riprende le sembianze dell’iconica barretta.

L’annuncio arriva direttamente dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, mentre l’opera d’arte in sé è stata realizzata dal Maestro Rinaldo Armenia e donata dall’Azienda Antica Dolceria Rizza. Al di là della volontà di immortalare in un’ispirazione artistica la tradizione e i valori che costituiscono la produzione in questione, la scultura si pone come obiettivo il ricordare l’iscrizione, a ottobre 2018, del cioccolato di Modica nel registro europeo delle IGP; e pertanto è stata posizionata all’ingresso della città di Modica, nel libero consorzio comunale di Ragusa, in modo che funga da promemoria immortale e ben individuabile.

Alla cerimonia di svelatura dell’opera d’arte erano presenti il sindaco Ignazio Abbate, accompagnato dalla giunta Comunale e da una delegazione di consiglieri, il Soprintendente ai Beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco, il Direttore del Consorzio del Cioccolato Nino Scivoletto e, infine, il Ceo della Antica Dolceria Rizza, Giuseppe Rizza.