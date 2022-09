Cioccolato, il Gruppo Strauss riprende la produzione: erano state trovate tracce di salmonella

di Luca Venturino 19 Settembre 2022

Verso la fine di aprile scorso il ministero della Salute di Israele aveva ordinato la sospensione della produzione presso lo stabilimento di proprietà del Gruppo Strauss vicino alla città di Nazareth: una normale ispezione di routine delle autorità sanitarie locali, infatti, aveva rilevato all’interno delle linee di produzione alcune tracce di salmonella – un batterio che, come certamente saprete, è in grado di provocare malattie intestinali anche molto gravi. Il richiamo fu chiaramente comunicato al pubblico di consumatori e agli stessi punti vendita della grande distribuzione operanti sul territorio nazionale, che furono celeri nel restituire o ritirare il cioccolato, le caramelle e altri prodotti Strauss dai propri scaffali.

Nella giornata di oggi, lunedì 19 settembre, il Gruppo Strauss ha tuttavia annunciato in via ufficiale di avere intenzione di riprendere in maniera graduale la propria produzione di cioccolato e altri dolciumi presso lo stabilimento “incriminato”: secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, le linee di produzione sono state accuratamente pulite e perfino sottoposte ad aggiornamenti delle infrastrutture come parte di un più ampio sforzo aziendale per aumentare il controllo della qualità dei prodotti. Così, a cinque mesi di distanza dal sopracitato controllo, l’azienda si sente sicura nel dichiarare che i propri cioccolatini raggiungeranno gli scaffali dei negozi nelle prossime settimane.