Cioccolato, Irlanda del Nord dà in beneficienza quello donato dalla Svizzera

L'Irlanda del Nord ha dato in beneficienza il cioccolato ricevuto dalla Svizzera in occasione delle qualificazioni ai Mondiali.

di Luca Venturino 6 Dicembre 2021

Ricapitoliamo, per i non amanti del calcio: durante le qualificazioni ai Mondiali 2022 l’Irlanda del Nord ha fermato l’Italia sullo 0-0, permettendo alla formazione schierata dalla Svizzera di qualificarsi direttamente. Così, per ringraziare i nordirlandesi, gli svizzeri hanno deciso di inviare loro 9,3 kg di cioccolato (0,1 per ogni minuto della partita pareggiata dagli Azzurri).

What a lovely end of this story❤️🙏

Well done, @NorthernIreland! https://t.co/zseOlqEQIM — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) December 3, 2021

Ricevuto il dono, la federcalcio dell’Irlanda del Nord ha però ritenuto opportuno “riciclare” il regalo inviandolo alla Cancer Fund for Children, associazione con sede a Belfast che sostiene i bambini dai 0 e 24 impegnati nella lotta contro il cancro, in modo da augurare un Natale più goloso ai giovani pazienti. E la Svizzera, chiaramente, l’ha presa con sportività, commentando su Twitter “Che bella fine per questa storia”.