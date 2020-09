Cioccolato, Italia produttore leader in Europa

In termini di quantità, il cioccolato Made in Italy è uno dei principali prodotti all’interno dell’Unione europea.

Secondo l’ultima stima di Eurostat, il Bel Paese si contende infatti il primato della produzione con la Germania e la Francia.

Snocciolando un po’ di numeri, i tre Paesi, insieme, rappresentano il 64% del cioccolato prodotto nel Vecchio Continente, pari a quasi i due terzi del totale nel 2019. Dietro si trovano l’Olanda con il 9%, Belgio e Polonia con il 7%.

In totale nell’Unione europea sono 3,7 milioni le tonnellate di cioccolato Made in EU prodotto nel 2019. I dati di produzione non includono il cioccolato utilizzato per la produzione industriale.