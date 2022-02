Cioccolato: la Nintendo Switch di San Valentino fa impazzire il web

di Marco Locatelli 14 Febbraio 2022

Nintendo Switch, San Valentino e il cioccolato. Sono questi i protagonisti del post pubblicato su Twitter da Nintendo Italia in occasione della festa degli innamorati e che ha titillato le papille gustative dei fan della console Nintendo (e non solo).

La popolare azienda ha pubblicato una foto in cui vengono mostrati i Joy-Con controller di Nintendo Switch fatti completamente di cioccolato e cioccolato bianco. Il tutto accompagnato da una didascalia che recita: “Buon San Valentino! Tu con chi condivideresti queste delizie? Tagga il tuo Giocatore 2 per farglielo sapere!”.

Buon San Valentino! Tu con chi condivideresti queste delizie? Tagga il tuo Giocatore 2 per farglielo sapere! pic.twitter.com/WcT0jeVEqE — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 14, 2022

Purtroppo il post – non avendolo specificato – ha fatto credere a moltissimi giocatori che i Joy-Con al cioccolato esistessero realmente sul mercato. Ma un post successivo ha sottolineato che “si tratta di prodotti fittizi, non disponibili in commercio“.

Tuttavia il post ha stimolato la fantasia dei videogiocatori che potrebbero approfittare di questo spunto lanciato dalla stessa Nintendo per realizzare dei Joy-Con al cioccolato, aiutandosi con degli stampi, magari proprio da regalare questa sera alla dolce metà appassionata di gaming. O da condividere durante una bella partita a Mario Kart.