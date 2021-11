Cioccolato, realizzata come scultura la balena di Pinocchio

di Luca Venturino 29 Novembre 2021

La balena di Pinocchio esce dal racconto e viene immortalata in una impressionante scultura di cioccolato dal peso di 230 chili, dove appare anche Mastro Geppetto e un mare punteggiato dai rifiuti, volto a sensibilizzare alla tutela dell’ambiente marino.

L’opera, ideata dal maestro cioccolatiere Antonio Le Rose, sarà assemblata nei prossimi giorni all’Acquario di Genova nella vasca riservata ai cetacei per poi essere esposta dal 4 di dicembre fino al giorno dell’Epifania al parco di Pinocchio di Collodi, in provincia di Pistoia. Una volta terminato il periodo d’esposizione la scultura verrà “smontata”, pezzetto per pezzetto, e donata ai visitatori del parco.