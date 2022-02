Cioccolato, Vallarino Gancia è il nuovo CEO di Domori

di Luca Venturino 24 Febbraio 2022

Il mondo del cioccolato piemontese accoglie un nuovo cambiamento: la Domori, azienda di Torino che fa parte della holding del gruppo Illy, ha infatti recentemente nominato Vallarino Gancia amministratore delegato. Il passaggio di testimone, che nasce dalla revoca del titolo precedentemente tenuto da Lelio Mondella, è motivato dal “venire meno della fiducia in un momento cruciale di espansione e transizione”.

Enologo e presidente di Federvini e del Consorzio Alta Langa, Gancia si ritrova tra le mani un’azienda forte di una crescita del 40% su base annua nel comparto delle vendite, e si dà come obiettivo il garantire la continuità di crescita e di risultati degli ultimi anni. “È un incarico che accolgo con grandissimo entusiasmo e senso di responsabilità” ha commentato a tal proposito Gancia “Si tratta di un’azienda che conosco bene, facendo parte da anni del cda come vicepresidente. Continuerò a mantenere questo ruolo ma dal 22 febbraio si aggiungerà quello di amministratore delegato”.

Guardando al futuro, Vallarino Gancia riconosce le difficoltà legate al rincaro dei costi dell’energie e delle materie prime, ma mantiene comunque un atteggiamento positivo: “Stiamo vivendo un periodo influenzato positivamente dal clima delle riaperture e, in particolare per il Made in Italy, è un momento di grande riconoscibilità all’estero” ha spiegato. “Uno dei miei obiettivi è di dare un contributo forte e coerente al progetto di sviluppo dei prodotti del Polo del Gusto e tutti quelli distribuiti da Domori. I diversi marchi del Polo del Gusto non sono soltanto accomunati da questo approccio di rigoroso alla qualità, ma sono anche tra di loro fortemente complementari: permettono di esplorare sinergie tra prodotti finali e ingredienti”.