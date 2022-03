Cipolla Rossa di Breme: depositato il marchio collettivo per tutelarsi dalle contraffazioni

di Luca Venturino 24 Marzo 2022

Per potersi fare apprezzare in tutta la sua originalità, la Dolcissima ha bisogno di tutelarsi da contraffazioni e imitazioni: in questo contesto s’inserisce la creazione del marchio collettivo, depositato da qualche giorno all’ufficio brevetti della Camera di commercio di Pavia a proteggere i membri dell’associazione Produttori Cipolla Rossa di Breme. I coltivatori che non ne fanno parte, infatti, non potranno più esporre in alcun modo la dicitura “cipolla Rossa di Breme”; mentre i punti vendita in cui tale testo appare dovranno dimostrare con fattura o scontrino la provenienza del prodotto.

Una novità mirate a tutelare anche il consumatore, che rischiava di portare a casa cipolle magari nate dal seme della Breme, ma poi fatte crescere altrove culminando in un prodotto inferiore: una pratica sempre più diffusa considerando l’appeal del toponimo in questione sul mercato.

“L’associazione dei Produttori come da normativa ha depositato un disciplinare di produzione e un regolamento che stabilisce da chi può essere utilizzato il marchio e i requisiti necessari che deve avere il prodotto per fregiarsi del marchio stesso” ha commentato Franco Berzero, presidente dell’associazione ed ex sindaco del Comune di Breme. “La normativa vigente parla chiaro; riprodurre marchi registrati o mettere in commercio merce contraffatta è legalmente perseguibile in quanto reato. L’associazione a livello preventivo invierà ai vari punti vendita e ai produttori non associati una comunicazione a riguardo. Il marchio collettivo ‘Cipolla Rossa di Breme’ è un segno distintivo che serve a contraddistinguere il prodotto riguardo la sua specifica provenienza”.