Cipolla senza lacrime: arriva anche in Italia la Sunions, varietà che non fa piangere

Vi ricordate della cipolla senza lacrime Sunions? Ebbene, questa varietà che promette di non far piangere arriva anche qui da noi in Italia.

di Manuela 16 Febbraio 2022

Mai più lacrime: no, non è l’inizio dello uno spot di uno shampoo, ma semplicemente la constatazione che la cipolla senza lacrime sta per arrivare anche qui da noi in Italia. Si tratta della varietà Sunions, quella che promette di non far piangere.

Da poco sbarcata negli scaffali del Regno Unito, la cipolla dorata Sunions, prodotta dai ricercatori di Basf Vegetable Seeds, dopo aver ottenuto un buon successo negli Stati Uniti, Canada e Spagna, si prepara a conquistare anche la penisola italica.

Esternamente sembra una normale cipolla dorata, ma è nella sua composizione chimica che cambia. La ricerca e la selezione hanno portato a creare una cipolla in cui quei composti volatili che provocano piccantezza e lacrimazione sono stati sostituiti da altri composti che non fanno piangere. Inoltre, col passare del tempo, queste cipolle tendono a diventare sempre più dolci.

A produrle qui da noi in Italia ci penseranno Apofruit e Agrioltrepò, partner di Basf: le cipolle Sunions saranno in vendita solamente in quei supermercati che sono stati selezionati come rivenditori esclusivi.

Claudia Iannarella, consumer and customer manager di Vegetable Seeds, ha spiegato che la cipolla senza lacrime fa parte della loro strategia volta a rendere piacevole un’alimentazione sana. Dai primi test effettuati, sembra che gli italiani apprezzino le Sunions, sia crude che cotte. Se i risultati di vendita saranno incoraggianti, ecco che la distribuzione nazionale verrà ampliata.