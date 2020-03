Ciriè: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

Confesercenti ha deciso di elencare e segnalare i negozi di alimentari, ristoranti e altre merci consegnate a domicilio a Ciriè, indicando anche i contatti. Un servizio indubbiamente utile, in un momento in cui la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Per questo noi abbiamo pensato di riportarvi la lista delle realtà che lo effettuano, visto anche che in questo momento può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Dunque ecco quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

ANGOLO DEL BUONGUSTAIO – alimentari – 0119206929 – 3295682792 – 3295682792

CRAI IL GALEONE – alimentari e generi vari – 0119203211

CASA DELLA PASTA – generi alimentari – 0119210281ù

LA BOTTEGA DEL CAFFE’ – caffè e generi alimentari – 3387943981

LA BOTTEGA DEL GUSTO – generi alimentari – 3924595721 – 3452179501

LA CLESSIDRA BIO – generi alimentari biologici – 0119211697

LA FRAGOLINA – frutta e verdura – 3273165337

LA PASTRONOMIA – gastronomia e pasta fresca – 01192066745

LA POLLERIA – generi alimentari – 3452179501 – 3924595721

LE DELIZIE DI BARBATO CIRO – frutta e verdura – 0116276133 – 3921636174

L’ORTO DEL VICINO – frutta e verdura – 3883228282

OLIVETTI DAL 1966 – generi alimentari – 0119206306

SUPERMERCATO CARREFOUR – alimentari e generi vari – 0119224964

SUPERMERCATO CRAI – alimentari e generi vari – 0119203109

Bevande

AZIENDA VINICOLA DI RENZO – vini – 0119208866

ENOTECA REVIGLIO – vino – 0119212372

Macellerie

CIRIÉ CARNI – macelleria – 0119210327

MACELLERIA LA PIAZZETTA – macelleria – 0119203356

MACELLERIA CIPRIANO GIULIANO – macelleria – 0119210896

Ristoranti

GOTHA FAMILY RESTAURANT – ristorazione – 0119212059 – 3346279723

PIZZERIA DAL CAPITANO – pizza da asporto – 0119209684

PIZZERIA LA MARGHERITA – pizzeria – 0119202136

Pasticcerie

PASTICCERIA LA BAITA – pasticceria – 0119206445

Farmacie, erboristerie e articoli sanitari

MUV MEDICAL – ortopedia e articoli sanitari – 01118952191 – 3451365225

ORTHOSANIT 2 – ortopedia e sanitari – 0119210541 – 3461012530

SANITARIA OLIVETTI – articoli ortopedici e sanitari – 3397770173

Oggetti vari

BABY BOOM – articoli per l’infanzia – 3498320375

BOLLE DI SAPONE – pulizia casa – 3458144659

CARTOLIBRERIA CAVORETTO – cartolibreria – 0119203172

CIRIÉ GIOCHI – giocattoli – 0119207291

FOTO OTTICA SIMONATO – ottica – .0119210170 – 3286749170

GAME TEK – videogiochi – 3248404576

KRISTALL OTTICA – ottica – 0114273151

IL CARTOLAIO – cartoleria – 3476914131

NATURHOUSE – integratori alimentari – 3335721606