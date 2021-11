Claude Darroze, chef e zio di Hélène Derroze, si spegne a 80 anni

di Luca Venturino 16 Novembre 2021

Claude Darroze, celebre chef e zio della regina delle stelle Michelin Hélène Darroze, si è spento nella notte tra venerdì e sabato all’età di 80 anni a Fargues, in Gironda, proprio dove nel 1974 aveva aperto il suo ristorante.

Per lo stesso locale aveva ottenuto una stella Michelin, conservata per 42 anni, e conquistato la seconda per circa un decennio negli anni ’80, per poi lasciare la sfida e la responsabilità della gestione alla nuora e al figlio, Jean-Charles Darroze. Lo chef è venuto meno all’affetto dei suoi cari dopo appena sei giorni dall’addio del fratello, Francis Darroze, padre della sopracitata Hélène.

E proprio Hélène ha voluto scrivere sul suo profilo Instagram una breve dedica allo zio e al papà: “”Questi due si amavano troppo, inseparabili nel cuore e in cucina” si può leggere nella didascalia del post. “Mio zio Claude se n’è andato per raggiungere il suo adorato fratello… La storia è molto bella e c’è chi se la godrà lassù, ma la nostra grande famiglia è rimasta orfana dei suoi due patriarchi”.