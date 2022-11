Claudio Amendola apre Frezza, un ristorante nel centro di Roma

di Luca Venturino 23 Novembre 2022

Il ristorante di Claudio Amendola si chiamerà Frezza e, come si intuisce dal pay off – Cucina de Coccio – sarà naturalmente dedicato alla tradizione culinaria romana, e in particolare alla sua declinazione più godereccia. L’apertura è attesa per venerdì 25 novembre, nell’omonima via incastonata nel centro di Roma – una location scelta non certo per caso. Come spiega lo stesso celebre attore e regista, infatti, “Via della Frezza ha un enorme potenziale, era da tanto che io e i miei soci con cui gestisco un’attività fuori Roma, volevamo aprire un locale in centro per confrontarci con la realtà romana”.

Frezza a Roma: cosa possiamo aspettarci?

Il locale occuperà due ampie sale per un totale di 150 metri quadrati e ben cinquanta posti a sedere all’interno, a cui eventualmente possono essere aggiunti quelli all’esterno. L’anima del ristorante, ancora una volta, si rifà al concetto di romanità nella sua concezione più tradizionale: tavoli in marmo, panche in legno, piastrelle bianche, targhe e richiami alla cucina capitolina a decorare le pareti.

Un file di accoglienza e sana informalità che trova piena risonanza anche nel menu, creato da chef Davide Canetti: “Il menu di Frezza sarà un inno alla romanità, ai suoi piatti più classici e alla pizza romana” ha commentato a tal proposto lo stesso Amendola. E che inno: la Cucina de Coccio presenta piatti pregni di tradizione serviti, nel caso dei primi e dei secondi, nella terracotta; con antipasti come la Bruschetta Cicoria e Guanciale o la Burrata e i carciofi alla Cafona. Radici ben salde, naturalmente, anche per quanto riguarda i primi piatti: Tonnarelli Cacio e Pepe, Rigatoni all’amatriciana, Spaghetto fresco alla carbonara e Linguine alla Puttanesca. E i secondi? È presto detto – l’offerta spazia tra Polpettine al sugo, Involtini alla Romana, Pollo alla cacciatora e molto altro.

Le classiche ricette della Capitale, in altre parole, curati nella forma e nell’esecuzione dalla sapiente mano di Canetti e naturalmente valorizzati da un’ottima materia prima. Ricette che, tuttavia, non potrebbero non essere accompagnate da una altrettanto generosa carta dei vini: oltre cento referenze che rappresentano l’Italia dalle cime alpine all’assolata Sicilia, con un posto d’onore ovviamente riservato alle etichette laziali. Non manca anche una drink list per accompagnare l’aperitivo: qui è possibile trovare i grandi classici come lo Spritz, il Negroni, il Mojito e il Gin Tonic a cui, di fatto, sono stati aggiunti sei cocktail speciali creati ispirandosi alle bellezze della Capitale e ai suoi diversi quartieri: si va dal Tempio di Vesta, al Pantheon, passando per Il giardino degli aranci e Piazza Venezia.