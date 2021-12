Coca-Cola, 140 tonnellate in meno di plastica nell’ambiente per l’impianto siciliano

di Luca Venturino 15 Dicembre 2021

140 le tonnellate in meno di plastica immesse nell’ambiente nel 2020, oltre a un riciclo del 98% dei rifiuti prodotti e 290 tonnellate di CO2 evitate: è quanto emerge dal primo bilancio di sostenibilità redatto da Sibeg, azienda che si occupa della produzione, imbottigliamento e distribuzione in Sicilia dei prodotti di The Coca-Cola Company.

E non è tutto, perché l’obiettivo di Sibeg è quello di essere zero emissioni entro il 2026. Un traguardo onorevole, raggiungibile attraverso l’impiego sempre crescente di bottiglie in 100% di plastica riciclata. L’impegno dell’azienda, inoltre, non finisce qui: al momento vanta 4 certificazioni che attestano la sostenibilità dell’azienda, e quasi 8 mila ore di formazione ai propri dipendenti sulla questione. “Generare valore per la collettività, restituendo al territorio progetti che abbiano una valenza non solo economica ma soprattutto sociale e culturale, è la sfida che Sibeg Coca-Cola, con i suoi 313 dipendenti, ha sempre portato avanti con responsabilità”, ha dichiarato l’amministratore delegato Luca Busi.