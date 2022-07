Coca Cola, 20 milioni di euro nello stabilimento a Oricola: l’obiettivo è raddoppiare la produzione

di Luca Venturino 28 Luglio 2022

Ben 20 milioni di euro: questa la mole dell’investimento che Coca Cola Italia ha in programma per il suo sito produttivo di Oricola, in provincia de L’Aquila. L’obiettivo, secondo quanto fatto trapelare dal colosso delle bevande gassate, è quello di installare una nuova linea di produzione di lattine – la prima nella storia di questo particolare stabilimento, fino a ora specializzato nella produzione di referenze in PET, rPET e bag in box – che dovrebbe addirittura raddoppiare gli attuali volumi produttivi.

Nei piani di innovazione figurano anche la costruzione di una nuova scala per la preparazione dei concentrati e di un nuovo magazzino dedicato allo stoccaggio delle materie prime. Coca Cola si è premurata di sottolineare, per di più, che le nuove macchine avranno la miglior tecnologia sul mercato per minimizzare i consumi – tanto che le stime indicano una possibile diminuzione del 25% dell’intensità energetica necessaria a imbottigliare un litro di bevanda (anche se le recenti accuse di greenwashing rimangono ancora senza risposta). In seguito alle operazioni di ammodernamento il nuovo sito dovrebbe estendersi su di una superfice totale di 45 mila metri quadrati e assumere oltre 50 nuovi dipendenti.

“Nonostante le difficoltà del nostro settore legate all’aumento dei costi delle materie prime e al rischio di sugar e plastic tax continuiamo ad investire nei territori in cui operiamo, al fine di rendere più competitivi e performanti i nostri stabilimenti, con il conseguente impatto socio-economico positivo” ha commentato Frank O’Donnell, General Manager di Coca Cola HBC Italia. “Oricola è storicamente uno stabilimento all’avanguardia, è stato tra i primi siti produttivi in Italia ad utilizzare PET 100% riciclato. Oggi, con l’annuncio di questo nuovo ammodernamento, confermiamo lo stabilimento di Oricola come polo d’eccellenza tecnologica e di sostenibilità”.