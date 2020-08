Coca Cola e bicarbonato di sodio: uno youtuber russo ha dedicato 4 anni a quest’esplosione

Uno Youtuber russo ha già totalizzato più di 7 milioni di visualizzazioni con un esperimento che vede protagonista la coca cola e il bicarbonato di sodio. Una miscela tra i due elementi che ha provocato un geyser potente da rendere soddisfatto il team dopo circa 4 anni.

Il popolare Maxim Monakhov, conosciuto come Mamix, ha condotto l’esperimento in un campo lontano da centri abitati. Nel video, migliaia di litri di Coca Cola sono versati da bottiglie in una vasca costruita su misura, pressurizzata e robusta. La star del web ha utilizzato il bicarbonato di sodio per innescare l’eruzione di enormi quantità di gas di anidride carbonica. Dunque, l’idrogeno del liquido acido ha reagito con il carbonato per produrre idrogenocarbonato. Un pennacchio di Coca-Cola che sgorga dalla cisterna è stato il risultato finale.

L’emissione ricorda l’eruzione Mentos ossia un fenomeno scatenato dall’immersione di caramelle Mentos in alcune tipologie di Coca Cola come quella light, che produce una veloce formazione di bollicine di anidride carbonica espulse dalla bocca della bottiglia sotto forma di un potente getto di schiuma. Ne sanno qualcosa anche i ragazzi americani che qualche tempo fa hanno riempito una piscina in gomma con oltre 6mila litri di Coca Cola e poi ci hanno unito una secchiata di Mentos.

Fonte: [Dailymail]