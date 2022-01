Coca-Cola e Constellation Brands insieme per creare un nuovo cocktail alcolico

Coca Cola si appresta a lanciare negli Stati Uniti un nuovo cocktail alcolico in lattina, realizzato in collaborazione con il produttore di birra Corona.

di Valentina Dirindin 8 Gennaio 2022

Coca-Cola annuncia una novità, e stavolta non è alcol-free: il colosso delle bevande gasate sta infatti lavorando insieme al produttore della birra Corona “Constellation Brands” per creare un nuovo cocktail. Il drink alcolico dovrebbe essere distribuito sotto il marchio di bibite Fresca. Un’operazione figlia dei tempi: i produttori di bevande analcoliche stanno diversificando il loro portafoglio prodotti perché il mercato delle bibite sta dando segni di retrocessione, e si cercano alternative.

Tant’è vero che anche la bevanda rivale di Coca Cola per eccellenza, la Pepsi, lancerà l’Hard Mtn Dew in collaborazione con Boston Beer a febbraio 2022. Dalla sua introduzione nel mercato statunitense nel 1958, Fresca ha subito diversi restyling e riformulazioni per attirare i consumatori , ma questa sarà la mossa più ambiziosa di sempre per il marchio. Coca Cola invece aveva già provato a lanciare nuovi prodotti recentemente, in particolare con l’hard seltzer Topo Chico in collaborazione con Molson Coors Beverage.

Il Fresca Mixed Cocktails dovrebbe essere lanciato quest’anno negli Stati Uniti: le due società puntano soprattutto a una fetta della crescente categoria dei cocktail alcolici in lattina. Nel 2020, il consumo di cocktail in lattina negli Stati Uniti è cresciuto del 52,7% rispetto all’anno precedente, rappresentando il 6,9% del volume totale nella categoria alcolici pronti da bere.