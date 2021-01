Coca Cola e Kipling realizzano una linea di borse di plastica riciclata

Coca-Cola ha appena firmato una collaborazione con il marchio di abbigliamento e accessori Kipling per la realizzazione e la commercializzazione di una collezione sostenibile di borse realizzate riciclando bottiglie di plastica.

Un’iniziativa che unisce il riciclo con uno scopo di utilità pratica, rendendo l’operazione anche cool e alla moda. I modelli di borse sono realizzati recuperando le bottiglie in Pet di Coca Cola, utilizzate per creare i cosiddetti tessuti “ripstop”, in materiali riciclati.

Per la creazione della prima collezione frutto della neonata collaborazione tra il marchio di moda e la multinazionale delle bevande, fanno sapere le due aziende, sono state recuperare finora all’incirca 272.129 bottiglie in Pet che, altrimenti, senza questa possibilità di riutilizzo, sarebbero finite nei rifiuti.

I motivi che caratterizzeranno le borse sono quelli che ricordano il marchio della Coca Cola, con una prevalenza dei colori bianchi e rossi. I modelli sono quelli da sempre riconducibili al marchio di borse urban e sportive Kipling. C’è ad esempio lo zaino “Seoul”, colore grigio ardesia (ma con un particolare rosso che richiama alla Coca Cola, oltre che il logo della bibita punteggiato sulla tasca anteriore).

Diversi i modelli, dalle borse più grandi e capienti alle piccole tracolle per il necessaire quotidiano.

