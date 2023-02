Coca Cola e Pepsi: uno studio mostra l’impatto sulla fertilità

di Manuela Chimera 27 Febbraio 2023

A dirlo non siamo noi, bensì una ricerca della Northwest Minzu University in Cina. A quanto pare bere Coca Cola e Pepsi migliorerebbe la fertilità, aumentando la produzione di testosterone e aumentando anche le dimensioni dei testicoli. Il che dà alla frase “Ho le palle piene” tutta una serie di altre sfumature di significato, a pensarci bene.

Coca Cola, Pepsi e quello strano legame con i testicoli

Ma torniamo un attimo seri (per quanto si possa rimanere seri con studi del genere. Immaginatevi il ricercatore di turno che una bella mattina si sveglia e pensa: “Oggi andiamo a vedere se bere Coca Cola fa crescere i testicoli”). Lo studio in questione è stato pubblicato su Acta Endocrinol. Visto che studi precedenti sostengono che il consumo di soda ha effetti negativi sulla funzione riproduttiva (uno studio pubblicato su Science Direct ha fatto notare come una maggior assunzione di soda zuccherata nelle donne è associato alla produzione di un numero inferiore di ovociti, mentre un sondaggio condotto su 2.500 uomini ha sottolineato come la quantità di sperma si riduca del 30% dopo aver bevuto un litro di bevande gassate tutti i giorni), fra cui anche la riduzione del numero di spermatozoi, ecco che questo studio è andato in direzione opposta.

La ricerca è stata svolta sui topi. I roditori sono stati suddivisi in diversi gruppi: ad uno è stata data solo acqua da bere, agli altri quantitativi variabili di Coca Cola e Pepsi per 15 giorni.

Misurando, poi, i livelli ematici di testosterone e il diametro dei testicoli (sì, c’era un povero stagista che doveva misurare le dimensioni dei testicoli), ecco che i ricercatori hanno visto che i testicoli dei topi che avevano bevuto Coca Cola e Pepsi erano decisamente più grandi rispetto a quelli dei topi che avevano bevuto solo acqua. Inoltre anche i livelli di testosterone erano più alti.

I ricercatori hanno sottolineato che i loro studi contraddicono gli studi precedenti (anche se, ad essere onesti, non hanno parlato di numero e qualità degli spermatozoi: puoi avere tutto il testosterone che vuoi, ma se non produci spermatozoi…). Secondo gli studiosi questo risultato fornirà una base scientifica per comprendere meglio gli effetti delle bevande gassate sui meccanismi e sulle funzioni riproduttive, avendo possibili ripercussioni anche su studi eventuali sulla prevenzione del cancro alla prostata.

Comunque sia questo studio potrebbe essere in linea con un altro recente che sostiene che bere tè ogni giorno migliorerebbe la fertilità negli uomini.