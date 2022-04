Coca Cola FEMSA distribuirà i prodotti del Gruppo Campari in Brasile

di Luca Venturino 20 Aprile 2022

Coca Cola FEMSA, multinazionale con sede a Città del Messico che si occupa di imbottigliamento, ha recentemente raggiunto un accordo per la distribuzione dei prodotti del Gruppo Campari in Brasile. L’accordo, chiaramente, comprende l’intera offerta della società italiana, a partire dall’iconico Aperol fino alla vodka SKYY e Wild Turkey. Tutti i prodotti in questione verranno per l’appunto distribuiti nel Paese sudamericano attraverso la rete di Coca Cola, in modo da garantire una diffusione efficiente e capillare.

Si tratta a tutti gli effetti del secondo importante accordo economico raggiunto negli ultimi tempi dall’azienda messicana, dopo l’acquisto datato dicembre scorso della società brasiliana CVI Refrigerantes per circa 111 milioni di dollari. “Speriamo di sfruttare la forza della nostra rete di distribuzione e le capacità di esecuzione per aumentare la presenza di Campari nei nostri territori” ha commentato John Santa Maria, amministratore delegato di Coca-Cola FEMSA, riferendosi al più recente accordo per la distribuzione delle bevande di Campari in Brasile.