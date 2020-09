Coca Cola gratis: l’iniziativa del marchio per rilanciare l’Horeca

Coca Cola gratis per chi entra nei locali: è l’iniziativa promozionale del marchio per incentivare la ripartenza del settore Ho.re.ca. Così, nelle città di Roma, Milano e Napoli è partita la campagna “Questa Coca-Cola te la offriamo noi”, pensata per nvitare i consumatori ad entrare nei punti vendita aderenti all’iniziativa per bersi gratuitamente una Coca-Cola o una Coca-Cola Zero, direttamente offerta dalla multinazionale più celebre del beverage internazionale.

L’iniziativa è parte della nuova campagna dell’azienda “Ci Saremo Come Mai Prima”, creata dal pluripremiato artista George The Poet. Un claim che vuole riflettere sul nuovo significato della parola normalità nell’era post Covid. Nell’ambito delle iniziative nate per rinforzare il canale Ho.re.ca in questo momento difficile c’è anche la piattaforma “Coca-Cola ADCreator”, con cui 4000 locali potranno creare in modo semplice una comunicazione pubblicitaria a cui Coca-Cola darà visibilità digital, proprio nelle vicinanze del punto vendita.

La campagna “Questa Coca-Cola te la offriamo noi” sarà attiva fino al 13 settembre: chiunque voglia partecipare e approfittare di una bevanda offerta può registrarsi sul sito di Coca Cola e sacricare il voucher per ritirare la Coca-Cola gratis nel più vicino locale aderente all’iniziativa. Pensavate mica di entrare nel bar, ordinare e andarvene?

[Fonte: Brand News]