Coca Cola: in Cina spopola Smartwater, la sua acqua in bottiglia di fascia alta

Coca Cola ha da poco lanciato in Cina la sua acqua in bottiglia di fascia alta, la Smartwater. E pare che vada a ruba.

di Manuela 12 Ottobre 2022

Forse non tutti sanno che a luglio Coca Cola ha lanciato in Cina la sua acqua in bottiglia di fascia alta, la Smartwater. Si tratta di un’acqua in bottiglia distillata a vapore, venduta solamente presso il Sam’s Club, lo store premium di proprietà di Walmart. Ebbene: pare che quest’acqua vada così bene nel paese da aver acceso la concorrenza in questo settore.

Coca Cola China ha spiegato che hanno lavorato per tre anni prima di trovare la giusta formula per questa acqua di fascia alta. Prodotta a Nanchino, nella provincia di Jiangsu, è un tipo di acqua che si rivolge soprattutto ai colletti bianchi di città di età compresa fra i 25 e 34 anni, destinata ad essere bevuta a casa, durante momenti conviviali e sociali o anche quando si fa fitness.

Lo so, qualcuno potrebbe pensare che l’acqua è sempre acqua, ma al netto del fatto che ogni acqua ha un suo gusto e caratteristiche particolari, ecco che nel mercato cinese questo prodotto sta andando benissimo, soddisfacendo le aspettative dell’azienda.

Secondo il report di Coca Cola del secondo trimestre del 2022, le vendite dell’acqua in bottiglia, delle bevande sportive, del caffè e del tè sono cresciute del 7%. Peng Yuanjun, analista esperto di cibo e bevande della società di consulenza Mintel Group, ha spiegato che, anche se non c’è ancora una definizione chiara di acqua di fascia alta nel mercato cinese, il settore si basa soprattutto sul prezzo e, talvolta, sull’origine dell’acqua.

Secondo Peng, la crescente popolarità dell’acqua premium o di altri prodotti destinati all’idratazione fra i consumatori cinesi è il risultato del desiderio di avere una migliore qualità della vita. Più le origini dell’acqua sono sane e pure, più piace ai cinesi.

In effetti in Cina la concorrenza nel settore dell’acqua in bottiglia è agguerrita: qui marchi locali come Nongfu e Genki Forest devono battersi contro marchi stranieri come Danone, Nestlé, PepsiCo e la stessa Coca Cola. Il mercato è cresciuto fino a raggiungere i 200 miliardi di yuan, circa 27,87 miliardi di dollari nel 2021 (nel 2014 ci si era fermati a 123,7 miliardi di yuan), cifra che potrebbe superare i 300 miliardi di yuan entro il 2025.

Secondo Zhu Danpeng, un’analista indipendente di Guangzhou, il mercato dell’acqua in bottiglia di fascia alta è ben lontano dall’essere saturo e il modo per distinguersi è sfruttare l’origine dell’acqua. In Cina le principali fonti si trovano sul monte Changbai, nella provincia di Jilin e nella contea autonoma di Bama Yao, nella regione del Guanxi Zhuang.