Coca-Cola lancia una nuova bottiglia: è 100% plastica riciclata

Coca-Cola ha lanciato una nuova bottiglia realizzata al 100% con plastica riciclata (rPET). Non sarà utilizzata solo per la popolare cola, ma anche per altre bevande del colosso del beverage come Fanta, Sprite e FuzeTea.

In totale saranno 150 milioni le confezioni che nel 2021 saranno realizzate con plastica riciclata al 100%, il triplo rispetto all’anno scorso. Qui sotto l’aspetto della nuova bottiglia.

“Dall’abolizione del limite del 50% di plastica riciclata – osserva Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia -, non abbiamo sprecato un giorno e oggi siamo orgogliosi di essere la prima azienda di bibite analcoliche a introdurre sul mercato una bottiglia realizzata interamente con rPET.

I nostri packaging sono già tutti 100% riciclabili e con questa nuova bottiglia faremo un ulteriore passo per rendere sempre più concreto il concetto di economia circolare e invitare a riciclare correttamente, affinché nessuna bottiglia venga sprecata e possa tornare a nuova vita”.

Tra le altre iniziative a favore dell’utilizzo della plastica riciclata, Coca-Cola rimuoverà il colore dalla bottiglie di Sprite, dopo averlo già fatto con Fanta, rendendo più facile il riciclo in nuove bottiglie trasparenti.

Tornando alla nuova bottiglia in plastica riciclata al 100%, Coca-Cola ha fatto sapere che nei prossimi mesi la utilizzeranno Coca-Cola Zero Zuccheri, Coca-Cola Senza Caffeina, Coca-Cola Light Taste, Coca-Cola Gusto Limone Zero Zuccheri da 330 ml, 450 ml, 660 ml, Fanta Original, Fanta Senza Zuccheri Aggiunti e Sprite da 450 ml e 660 ml e Fuztea da 400 ml e 1,25 L.

Fonte: ANSA