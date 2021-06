Coca-Cola, Monica Rispoli dirigerà il più grande stabilimento del Sud Italia

Lo stabilimento di Coca-Cola più grande del Sud Italia, ovvero quello di Marcianise, in provincia di Caserta, passa sotto la guida di Monica Rispoli.

“Sono orgogliosa di entrare a far parte della storia dello stabilimento di Marcianise – ha dichiarato la nuova direttrice Rispoli – e di poter contribuire alla sua crescita. Si tratta di una sfida professionale importante, in una delle storiche case di Coca-Cola nel Paese, nella quale so però di poter contare su tante professionalità e tecnologie innovative”.

Monica Rispoli, 39enne di Eboli, lavora per Coca-Cola dal 2017, dove ha ricoperto già diversi ruoli di grande responsabilità, come quello di Production Area Manager nella fabbrica di Nogara (Verona).

Lo stabilimento di Marcianise è stato inaugurato nel 1974 e, ad oggi, conta 300 dipendenti e 210 milioni di litri di bevande prodotti ogni anno tra Coca-Cola, Fanta, Sprite e Fuze Tea. Monica Rispoli sarà affiancata da Maria Pia Maio, responsabile della Logistica di tutto il Sud Italia.

È la prima volta che lo stabilimento di Marcianise passa sotto la guida di una donna, ma non è un caso per il colosso del beverage: Coca-Cola, in Italia, ha circa il 33% di donne che ricoprono incarichi dirigenziali contro il 18,3% della media nazionale.

