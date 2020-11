Coca Cola per la prima volta annulla il tradizionale truck tour di Natale

Per la prima volta nella sua storia Coca Cola è costretta, a causa del Coronavirus, ad annullare il tradizionale Christmas Truck Tour nel Regno Unito.

Troppo complicato organizzare un tour promozionale in periodo di lockdown e di feste che, quest’anno, portano con sé l’amaro in bocca, altro che il gusto di Coca Cola. Quindi, il camino rosso con le lucine natalize che da dieci anni ogni Natale percorreva le strade del Regno Unito, visitando circa una quarantina di città lungo il suo percorso, quest’anno rimarrà in garage.

Parliamo di un appuntamento promozionale molto importante, e molto sentito nel Regno Unito: da sempre, le famiglie si spostano per assistere al passaggio del Coca Cola Christmas Truck, recuperando una bottiglia da collezione o scattando qualche foto.

“Alla luce delle ulteriori restrizioni per il Covid-19 annunciate nel Paese ed in linea con le linee guida del Governo, purtroppo non possiamo andare avanti con il nostro Coca-Cola Christmas Truck Tour quest’anno. Sappiamo che sarà deludente per molte persone, ma la nostra priorità è la sicurezza dei nostri consumatori e dei nostri dipendenti. Non vediamo davvero l’ora di accogliere di nuovo la gente il prossimo anno quando tornerà il Truck Tour”, ha fatto sapere Coca Cola.

