Coca-Cola HBC Italia, il principale produttore e distributore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company nel Paese, amplia il suo portafoglio spiriti grazie ad un nuovo accordo per la distribuzione della gamma Mezcal Perro de San Juan nel canale Ho.Re.Ca. su tutto il territorio italiano.

Mezcal Perro de San Juan approderà dunque nei cocktail bar italiani e affiancherà gli altri prodotti premium distribuiti da Coca-Cola HBC Italia, come Snow Leopard Vodka, Nemiroff Vodka, i rum della gamma Barcelò, Tequila Corralejo, il Blended Scotch Whisky The Famous Grouse, la Linea Lucano Anniversario e i Gin e Vermouth Super premium della linea Silvio Carta.

La gamma Mezcal Perro de San Juan verrà distribuita sul mercato nazionale nelle tre diverse varianti disponibili: Mezcal Perro De San Juan Maguey Espadín; Mezcal Perro De San Juan Maguey Espadin Abocado con Grana Cochinilla e Mezcal Perro De San Juan Maguey Cirial.

“Sono davvero orgogliosa di poter annunciare la nuova partnership con Fraternity Spirits, un’azienda che si contraddistingue per la sua dedizione e cura di brand premium. L’ingresso di Mezcal Perro de San Juan, brand di mezcal 100% artigianali, va a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nell’area dei premium Spirits, affiancando eccellenze italiane a brand a vocazione internazionale – dichiara Maria Antonella Desiderio, Premium Horeca & Spirits BU Director di Coca-Cola HBC Italia -. Grazie ad un grande lavoro di squadra, siamo in grado oggi di proporre sul mercato italiano una gamma di più di 50 referenze di Spirit in tutte le categorie, con un’offerta diversificata adatta alle varie occasioni di consumo”

“Siamo entusiasti di annunciare la nuova partnership con una realtà forte ed affidabile come Coca-Cola HBC Italia. Dopo il grande lavoro fatto con Tequila Corralejo, siamo certi che questa partnership ci permetterà di crescere anche con Mezcal Perro de San Juan” afferma Raffaele Berardi, CEO di Fraternity Spirits.