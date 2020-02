Coca Cola: richiamo alimentare del Ministero della Salute per possibili frammenti di vetro

Il Ministero della Salute ha deciso di richiamare alcuni lotti di Coca Cola per la possibile presenza di frammenti di vetro. Il Ministero ha dunque valutato la possibilità di un rischio fisico per i consumatori, invitandoli a verificare il numero di lotto riportato sul collo della bottiglia, per verificare che non corrisponda a quelli coinvolti.

Questi i lotti interessati dal ritiro:

Coca Cola Original Taste:

L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021

L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021

L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020

L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020

L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021

L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020

L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020

Coca Cola Zero Zuccheri:

L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.

Se qualcuno avesse acquistato una bottiglia con questi codici – spiega il Ministero – non deve consumarla e deve contattare il numero verde 800-534-934 per chiedere la sostituzione del prodotto.