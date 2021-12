Coca Cola si schiera contro Coca Pola, una birra della Colombia

di Luca Venturino 20 Dicembre 2021

Gli ultimi mesi del 2021 verranno ricordati anche per i numerosi derby tra omonimi (o quasi): dopo il Prosecco vs Prosek e il Toblerone vs Swissone, infatti, ecco scendere in campo Coca Cola per far valere le proprie ragioni contro la Coca Pola, una birra prodotta da una piccola impresa indigena in Colombia. Il motivo, come potrete immaginare, riguarda per l’appunto la somiglianza lessicale tra i due prodotti, che potrebbe causare confusione tra i consumatori.

Tutto inizia con una lettera (o per meglio dire, un’intimidazione) da parte di uno studio legale di Bogotà, inviata per conto della Coca Cola alla distributrice della società indigena di cui vi abbiamo accennato, chiamata Coca Nasa. In essa si chiede di smettere di utilizzare il nome Coca Pola, e anche di astenersi del tutto dall’utilizzo di qualsiasi altro termine che possa confondersi con Coca Cola pena un’azione legale per uso improprio del marchio e concorrenza sleale. Gli imprenditori colombiani, tuttavia, paiono determinati a mantenere la propria posizione: il loro, infatti, è un richiamo diretto alla pianta (la coca per l’appunto) da cui fanno derivare i loro prodotti, e cedere alla richiesta significherebbe anche calpestare il forte legame tra il territorio e la pianta stessa, facendo prevalere l’autorità dell’impero industriale sulle tradizioni indigene.

“Resisteremo”, ha commentato Fabiola Piñacué, leader dell’impresa colombiana che da circa 25 anni tenta di smontare la narrativa che associa la pianta della coca alla cocaina, e che lo fa commerciando prodotti come il brandy Wallinde, il mix Coca Libre, il liquore Coca Ron e la bevanda energetica Coca Sek. Proprio quest’ultima, tra l’altro, fu preso di mira da Coca Cola nel 2007 con la richiesta del ritiro dal mercato: anche allora, tuttavia, Coca Nasa resistette.